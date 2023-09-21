Trabzonspor'un kralı Bakasetas

Son olarak Beşiktaş ile oynanan maçta harika bir frikik golüne imza atan Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu, mevcut kadro içerisinde takımın en golcü oyuncusu oldu.
Anastasios Bakasetas, Bordo-Mavili forma altında çıktığı 108 maçta 30 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise ligde 5 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı.
Bu arada Bakasetas, Trabzonspor kariyerinde tam 21 kez gol pası vererek, skor üretimine büyük katkıda bulundu.
Yunan yıldızın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Anastasios Bakasetas, Bordo-Mavili forma altında çıktığı 108 maçta 30 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise ligde 5 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı.
Bu arada Bakasetas, Trabzonspor kariyerinde tam 21 kez gol pası vererek, skor üretimine büyük katkıda bulundu.
Yunan yıldızın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.