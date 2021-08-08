Trabzonspor'un Kaan Kairinen teklifi belli oldu!

Transfer harekatını sürdüren Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek için kolları sıvarken, gündemine Kaan Kairinen'i almıştı.



Norveç'in Lilleström takımında forma giyen ve orta alanın merkezinde iki yönlü olarak görev yapabilen başarılı futbolcu için bordo-mavililerin 1 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenildi.



Günebakış Gazetesi'nin haberine göre ise Norveç ekibinin bonservis beklentisi 2 milyon euro...



22 yaşındaki ve 1.86 boyundaki Kaan'ın Türk kimliği de bulunuyor. Bu nedenle gelmesi halinde yabancı statüsünde forma giymeyecek.



KAAN KAIRINEN KİMDİR?



22 Aralık 1998 tarihinde Finlandiya'ya dünyaya gelen Kaan Kairinen, kariyerine Finlandiya Ligi takımlarından FC Inter Turku'da başladı. Ardından Danimarka Ligi'nden Midtjylland'a transfer olan Kaan, sırasıyla Skive, HJK Helsinki ve Lillestrom formaları giydi. Güncel piyasa değeri 400 bin euro olan 1.86 boyundaki orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 145 karşılaşmada 12 gole imza atarken 18 de asist yaptı.



