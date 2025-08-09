10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-343'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
2-041'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-042'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Trabzonspor'un gündemindeki Andre Almeida, kadroya alınmadı!

Trabzonspor'a transferi gündemde olan Portekizli orta saha Andre Almeida, Valencia'nın Torino ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor'un gündemindeki Andre Almeida, kadroya alınmadı!
On numara transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a Andre Almeida transferinde müjdeli haber geldi.

KADROYA ALINMADI

Valencia'nın, Torino ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna Portekizli on numara dahil edilmedi. 

Bu gelişme Bordo-Mavili taraftarlar tarafından, Portekizli yıldızın Trabzonspor'a transferinin sonuçlanacağı yönünde yorumlandı.

VALENCIA KARNESİ

İspanyol ekibiyle 94 resmi maça çıkan Almeida, 4 gol ve 10 asist ile oynadı.
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
