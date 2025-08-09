Trabzonspor'un gündemindeki Andre Almeida, kadroya alınmadı!

On numara transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a Andre Almeida transferinde müjdeli haber geldi.
KADROYA ALINMADI
Valencia'nın, Torino ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna Portekizli on numara dahil edilmedi.
Bu gelişme Bordo-Mavili taraftarlar tarafından, Portekizli yıldızın Trabzonspor'a transferinin sonuçlanacağı yönünde yorumlandı.
VALENCIA KARNESİ
İspanyol ekibiyle 94 resmi maça çıkan Almeida, 4 gol ve 10 asist ile oynadı.
