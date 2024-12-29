Trabzonspor'un Galatasaray'dan istediği rakam!

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Eren Elmalı için kıran kırana pazarlık yaşanıyor.
Sarı kırmızılı kulüp, sol beke milli futbolcunun transfer edilmesi konusunda harekete geçti.
TRABZONSPOR'UN İSTEDİĞİ RAKAM
Teknik Direktör Okan Buruk, 24 yaşındaki oyuncuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyor. Ancak Trabzonspor yönetimi, Eren Elmalı için 4 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
Karadeniz ekibinin yöneticileri, bu rakamdan aşağı inmeye kesinlikle yanaşmıyor.
3 MİLYON + FUTBOLCU
Galatasaray ise 3 milyon Euro civarında bir rakam artı bir futbolcu takası ile bu transferi bitirmeyi planlıyor.
Sarı kırmızılı kulüp, sol beke milli futbolcunun transfer edilmesi konusunda harekete geçti.
TRABZONSPOR'UN İSTEDİĞİ RAKAM
Teknik Direktör Okan Buruk, 24 yaşındaki oyuncuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyor. Ancak Trabzonspor yönetimi, Eren Elmalı için 4 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
Karadeniz ekibinin yöneticileri, bu rakamdan aşağı inmeye kesinlikle yanaşmıyor.
3 MİLYON + FUTBOLCU
Galatasaray ise 3 milyon Euro civarında bir rakam artı bir futbolcu takası ile bu transferi bitirmeyi planlıyor.