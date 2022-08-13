TRABZON'DA TARAFTARLARDAN CİDDİ DESTEK

MEŞALELERLE KARŞILAMA YAPTILAR

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor, yaklaşık 3.5 ay sonra Akyazı'da taraftarının karşısına çıktı. Tribünleri tamamen dolduran bordo-mavili futbolseverler, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi.En son geçtiğimiz sezonki Antalyaspor maçını Akyazı'da oynayan Trabzonspor, 103 günlük aranın ardından yuvaya döndü. Şampiyonluğun ardından zemin ciddi hasar gördüğü için Altay mücadelesi Olimpiyat Stadı'nda oynanırken, ligin ilk haftasındaki İstanbulspor maçı da deplasmandaydı. Trabzon'da sevenler dün akşam kavuştu. 2022-2023 sezonunun ilk iç saha karşılaşmasına çıkan Fırtına'ya, taraftarı müthiş destek verdi. Tribünleri tamamen dolduran Bordo-Mavili futbolseverler, maç öncesinde özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'ya yoğun sevgi gösterdi.Maç öncesinde her zaman olduğu gibi takım otobüsünü meşalelerle stat girişinde karşılayan taraftarlar, karşılaşma sonrasında da takımı çağırıp, Kopenhag deplasmanı öncesi galibiyet istedi. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Salı günü Danimarka'da Kopenhag'a konuk olacak.