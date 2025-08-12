12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-057'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Trabzonspor'un Almeida transferinde ortalık karıştı

Trabzonspor'un ilgilendiği Valencia oyuncusunun bordo-mavililere transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor.

calendar 12 Ağustos 2025 13:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Sağ bek Pina, forvetler Onuachu ile Augusto ve sol kanat Oliagbeyi renklerine bağlayan Fırtına, orta saha takviyesi için Andre Almeida için yoğun çaba gösteriyor.

La Liga ekibi Valencia ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız ile ilgili dün bomba gibi iki haber gündeme düştü.

Radio Taronja transfer görüşmeleriyle ilgili, "Trabzonspor, Valencia'nın istediği bonservis bedeline çıkamadığı için transfer süreci çok tıkanık" haberini paylaştı. Al Borde ise "Trabzonspor ile Valencia, Almeida için 6-11 milyon Euro'ya anlaştı. Futbolcu yakın zamanda Trabzon'a gidebilir" dedi.


Bordo-mavililer, Almeida için temaslarını sürdürüyor. Almeida, hem "10 numara" hem de "merkez orta saha" pozisyonlarında başarıyla görev alabiliyor. Geride kalan sezonda Valencia ile toplam 41 maça çıkan Portekizli orta saha, 3 gol-3 asistlik katkı sağladı ve %88'lik pas isabet oranıyla dikkat çekti.

SAĞLIK KONTROLÜ BEKLENİYOR

Almeida'nın Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve 3 yıllık imza atması bekleniyor. Andre Almeida, 2022 yılından bu yana forma giydiği Valencia'da istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor.

PERFORMANSI

La Liga ekibinde son 3 yılda 94 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol atarken 10 da asist yaptı.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
