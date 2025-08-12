Trabzonspor'un Almeida transferinde ortalık karıştı

Sağ bek Pina, forvetler Onuachu ile Augusto ve sol kanat Oliagbeyi renklerine bağlayan Fırtına, orta saha takviyesi için Andre Almeida için yoğun çaba gösteriyor.
La Liga ekibi Valencia ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız ile ilgili dün bomba gibi iki haber gündeme düştü.
Radio Taronja transfer görüşmeleriyle ilgili, "Trabzonspor, Valencia'nın istediği bonservis bedeline çıkamadığı için transfer süreci çok tıkanık" haberini paylaştı. Al Borde ise "Trabzonspor ile Valencia, Almeida için 6-11 milyon Euro'ya anlaştı. Futbolcu yakın zamanda Trabzon'a gidebilir" dedi.
Bordo-mavililer, Almeida için temaslarını sürdürüyor. Almeida, hem "10 numara" hem de "merkez orta saha" pozisyonlarında başarıyla görev alabiliyor. Geride kalan sezonda Valencia ile toplam 41 maça çıkan Portekizli orta saha, 3 gol-3 asistlik katkı sağladı ve %88'lik pas isabet oranıyla dikkat çekti.
SAĞLIK KONTROLÜ BEKLENİYOR
Almeida'nın Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve 3 yıllık imza atması bekleniyor. Andre Almeida, 2022 yılından bu yana forma giydiği Valencia'da istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor.
PERFORMANSI
La Liga ekibinde son 3 yılda 94 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol atarken 10 da asist yaptı.
