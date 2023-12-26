Trabzonspor'u bekleyen yoğun fikstür!

Trabzonspor'u 2024'ün ilk haftalarında yoğun bir fikstür bekliyor.
Yeni yılın ilk haftasında Ankaragücü deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer, ardından 10 Ocak'ta Samsunspor'u konuk edecek.
Bu maçtan üç gün sonra Antalyaspor'a konuk olacak Fırtına, 16 Ocak'ta da Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK ile karşılaşacak.
Yeni yılın ilk haftasında Ankaragücü deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer, ardından 10 Ocak'ta Samsunspor'u konuk edecek.
Bu maçtan üç gün sonra Antalyaspor'a konuk olacak Fırtına, 16 Ocak'ta da Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK ile karşılaşacak.