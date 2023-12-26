Trabzonspor'u bekleyen yoğun fikstür!

Trabzonspor, yeni yılla birlikte yoğun bir fikstürün içerisine girecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'u bekleyen yoğun fikstür!
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26 Aralık 2023 11:46
Trabzonspor'u 2024'ün ilk haftalarında yoğun bir fikstür bekliyor.

Yeni yılın ilk haftasında Ankaragücü deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer, ardından 10 Ocak'ta Samsunspor'u konuk edecek.

Bu maçtan üç gün sonra Antalyaspor'a konuk olacak Fırtına, 16 Ocak'ta da Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK ile karşılaşacak.

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