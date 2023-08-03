Trabzonspor, Tochi Chukwuani'de ısrarcı

Trabzonspor bir yandan yeni sezona hazırlanıyor, diğer taraftan da kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Bordo-Mavililer özellikle Tochi Chukwuani isminde ısrarcı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor, Tochi Chukwuani'de ısrarcı
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03 Ağustos 2023 10:51
Karadeniz ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Hırvat hoca, Akyazı'da oynanacak ilk maç olan Antalyaspor maçını mutlaka kazanıp, sezona iyi başlamayı hedefliyor.

700 bin Euro'ya ikna edilmişti

Bununla birlikte transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Bordo-Mavililer'in listesindeki Zinckernagel, 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Club Brugge'a giderken; Tochi Chukwuani transferinde de son aşamada sıkıntı çıkmıştı. Trabzonspor'un 700 bin Euro civarı bonservis bedeliyle ikna ettiği Lyngby BK, Sporting Lizbon ve Anderlecht kulüpleri devreye girince fiyat yükseltti.



Teklif artıyor

Trabzonspor'un iddia edildiği gibi oyuncu tarafıyla sıkıntı yaşamadığı, Danimarka ekibinin tavrı nedeniyle sürecin uzadığı öğrenildi. Teklifini artıran Fırtına, Tochi'ye Bordo-Mavili formayı giydirmek için şartları zorluyor.

Yüksek profil bir isim daha

Orta sahanın merkezinde görev yapan ve oyun tarzı nedeniyle Danimarka'da Pogba'ya benzetilen 20 yaşındaki futbolcuya, teknik direktör Nenad Bjelica da onay vermişti. Trabzonspor, Tochi'nin dışında merkeze yüksek profil bir isim almayı daha düşünüyor. 

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