Trabzonspor, Tochi Chukwuani'de ısrarcı

Karadeniz ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Hırvat hoca, Akyazı'da oynanacak ilk maç olan Antalyaspor maçını mutlaka kazanıp, sezona iyi başlamayı hedefliyor.
700 bin Euro'ya ikna edilmişti
Bununla birlikte transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Bordo-Mavililer'in listesindeki Zinckernagel, 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Club Brugge'a giderken; Tochi Chukwuani transferinde de son aşamada sıkıntı çıkmıştı. Trabzonspor'un 700 bin Euro civarı bonservis bedeliyle ikna ettiği Lyngby BK, Sporting Lizbon ve Anderlecht kulüpleri devreye girince fiyat yükseltti.
Teklif artıyor
Trabzonspor'un iddia edildiği gibi oyuncu tarafıyla sıkıntı yaşamadığı, Danimarka ekibinin tavrı nedeniyle sürecin uzadığı öğrenildi. Teklifini artıran Fırtına, Tochi'ye Bordo-Mavili formayı giydirmek için şartları zorluyor.
Yüksek profil bir isim daha
Orta sahanın merkezinde görev yapan ve oyun tarzı nedeniyle Danimarka'da Pogba'ya benzetilen 20 yaşındaki futbolcuya, teknik direktör Nenad Bjelica da onay vermişti. Trabzonspor, Tochi'nin dışında merkeze yüksek profil bir isim almayı daha düşünüyor.
700 bin Euro'ya ikna edilmişti
Bununla birlikte transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Bordo-Mavililer'in listesindeki Zinckernagel, 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Club Brugge'a giderken; Tochi Chukwuani transferinde de son aşamada sıkıntı çıkmıştı. Trabzonspor'un 700 bin Euro civarı bonservis bedeliyle ikna ettiği Lyngby BK, Sporting Lizbon ve Anderlecht kulüpleri devreye girince fiyat yükseltti.
Teklif artıyor
Trabzonspor'un iddia edildiği gibi oyuncu tarafıyla sıkıntı yaşamadığı, Danimarka ekibinin tavrı nedeniyle sürecin uzadığı öğrenildi. Teklifini artıran Fırtına, Tochi'ye Bordo-Mavili formayı giydirmek için şartları zorluyor.
Yüksek profil bir isim daha
Orta sahanın merkezinde görev yapan ve oyun tarzı nedeniyle Danimarka'da Pogba'ya benzetilen 20 yaşındaki futbolcuya, teknik direktör Nenad Bjelica da onay vermişti. Trabzonspor, Tochi'nin dışında merkeze yüksek profil bir isim almayı daha düşünüyor.