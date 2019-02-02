'in 20. haftasında, taraftarı önünde'nü konuk etti. Bordo-mavili ekip, Ankaragücü'nü 90 dakika sonunda 1-0 mağlup etti.'un golünü 6. dakikadakaydetti.Bu galibiyetin ardından Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de puanını 33'e çıkarırken, Ankaragücü 20 puanda kaldı.Ligin 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bir sonraki hafta Ankaragücü ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor'da, kadroda değişim yapılmadı. Asya Kupası maçlarının ardından Türkiye'ye dönen İranlı futbolcular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, maç kadrosunda yer aldı.Mücadelenin 6. dakikasında Trabzonspor etkili geldi. Abdülkadir Ömür ceza sahasının sağında topla buluştu. Genç oyuncu daha sonra pasını ceza sahası içindeki Hugo Rodallega'ya çıkardı. Rodallega topu kontrol ettikten sonra şık bir çalım ile ham rakibini hem kaleciyi oyundan düşürdü. Devamında Rodallega yerden bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor, 6. dakikada Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.Golden sonra da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, ilk 20 dakikadalık süreçte hem daha fazla top yapan, hem daha fazla rakip alanda pozisyon araya taraf oldu. Ankaragücü ise oyunu daha çok kendi sahasında bekleyip kontrataklarla pozisyon aradı.Mücadelenin 28. dakikasında gelişen Ankaragücü hücumunda ceza yayında Hüseyin Türkmen'in Alihan'a müdahalesini hakem faul olarak değerlendirdi. Hüseyin bu pozisyonda bir de sarı kart gördü. Kullanılan serbest vuruş sonrasında top barajdan geri döndü.İlk yarıda başka gol olmadı ve ilk 45 dakikayı Trabzonspor, Ankaragücü karşısında 1-0 önde kapattı.İkinci yarının 51. dakikasında Ankaragücü etkili bir hücum gerçekleştirdi. Sol kanattan topu getiren Sedat pasını ceza sahası içindeki Orgill'e çıkardı. Orgill rakibiyle ikili mücadeleye girerek daha sonra yerden kalktı ve yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Orgill'in topa elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.Ankaragücü 60. dakikadan sonra biraz daha rakip alanda yer almaya ve pozisyonlar bulmaya başladı.Mücadelenin 89. dakikaasında Ankaragücü atağında Sedat yerde kaldı. Ceza sahasında yerde kalan Sedat penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra hakem pozisyonu kenardan izledi ve penaltı beklenen pozisyon öncesi için ofsayt kararı verdi.Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.6. dakikada Rodallega'nın pasında, ceza yayı içinde topla buluşan Ekuban'ın yerden şutunda, top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.7. dakikada ceza alanı sağ tarafında Abdülkadir Ömür'ün pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Rodallega, rakiplerinden sıyrılarak kaleci Altay Bayındır'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-08. dakikada Boyd'un sağdan ortasında, savunmada Novak'a çarpan top üst direkten kornere çıktı.9. dakikada Boyd'un ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.24. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın şutunda, kaleci Altay Bayındır topun sahibi oldu.45. dakikada Boyd'un soldan kullandığı köşe vuruşunda, Yalçın Ayhan'ın dokunduğu top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.Maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünülüğüyle sona erdi.48. dakikada Ekuban'ın pasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodallega'nın şutunda kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi.49. dakikada Rodallega'nın pasında, yakın mesafeden Ekuban'ın yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır'ın ayağıyla müdahale ettiği top direğin az farkla yanından kornere çıktı.62. dakikada ceza alanına doğru sokulan Yusuf Yazıcı'nın yerden şutunda kaleci Altay Bayındır, iki hamlede topu kontrol etti.80. dakikada Rodallega'nın pasında, ceza alanı içinde savunmanın arkasında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi.83. dakikada Aydın Karabulut'un pasında, ceza alanı sağ çarpazında Sacko'nun sert şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Orgil, Aydın Karabulut'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.Medical ParkMustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin GözütokUğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak (Dk. 57 Ibanez), Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak (Dk. 90+2 Hosseini), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Amiri), Nwakaeme, Ekuban, RodallegaAltay Bayındır, Kitsiou, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Moke (Dk. 74 Faty), Sedat Ağçay, Boyd, Moulin (Dk. 82 Aydın Karabulut), İlhan Parlak (Dk. 57 Sacko), OrgilDk. 7 Rodalllega (Trabzonspor)Dk. 28 Hüseyin Türkmen, Dk. 69 Ekuban, Dk. 85 Nwakaeme, Dk. 90+5 Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Dk. 48 Moke, Dk. 66 Sedat Ağçay, Dk. 90+1 Pinto (Ankaragücü)