Trabzonspor son nefeste güldü! Yeşilgiresun...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında, sahasında100-95 yendi.Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikasına 6-6 eşitlikle geçildi. James, Boynton Jefferson ve Buford'un basketleriyle etkili olan Yeşilgiresun Belediyespor 7. dakikada 13-18 üstünlük kurdu. Trabzonspor, Alper Saruhan ve Vasiliauskas ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışırken, ilk çeyreğin bitimine 1 dakika kala konuk ekip Buford ve Boynton'un attığı basketlerle ilk periyodu 18-26 önde tamamladı.İkinci periyoda hızlı başlayan bordo-mavili ekip, Burak Eşlik ve Ozan Anton Odabaşı ile ürettiği sayılarla 13. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 29-31. Bu dakikadan itibaren hücumda ağırlığını hissettiren yeşil-beyazlı takım Buford, Williams, Jefferson ve Boynton ile bulduğu sayılara karşılık Trabzonspor, Alper Saruhan, Vasiliauskas ve Burak Eşlik ile attığı basketlerle farkı korudu ve misafir takım soyunma odasına 45-43 önde girdi.Üçüncü çeyreğe Eldridge'in basketleriyle başlayan Trabzonspor, 22. dakikada öne geçti: 51-49. Oldukça çekişmeli geçen periyotta Yeşilgiresunspor James, Jefferson ve Boynton ile sayı üretirken, ev sahibi ekip Alper Saruhan, Ozan Anton Odabaşı ve Eldridge'nin basketleriyle karşılık verdi. Konuk ekip, yeniden öne geçerek final periyoduna 4 sayı farkla 75-79 üstün girdi.Son periyotta hücumda ağırlığına koyan Trabzonspor, Vasiliauskas ve Eldridge'in basketleriyle 34. dakikada skorda dengeyi sağladı: 84-84. Çekişmeli geçen final periyodunda bordo-mavili ekip Vasiliauskas ve Alper Saruhan'ın attığı basketlerle 38. dakikada 3 sayı farkla öne geçti: 92-89. Büyük heyecan içinde geçen son bölümlerde Trabzonspor, üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmadan 100-95 galip ayrıldı.Bu sonuçla bordo-mavililer 10. galibiyetini alırken, Yeşilgiresun Belediyespor ise 19. kez mağlup oldu.Salon : Hayri GürHakemler : Ziya Özorhon, Ali Şakacı, Serhat BükerTrabzonspor: Burak Eşlik 14, Vasiliauskas 24, Eldridge 25, Alper Saruhan 16, Bora Hun Paçun 5, Ozan Anton Odabaşı 14, Yiğit Özkan 2Yeşilgiresun Belediyespor: James 24, Buford 16 , Boynton 21, Williams 6, Jefferson 26, Enes Berkay Taşkıran 21. Periyot: 18-26Devre: 43-453. Periyot: 75-79Beş faulle çıkan: 37.23 Bora Hun Paçun (Trabzonspor)