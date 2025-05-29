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Trabzonspor, sezonu Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında cuma günü saat 20.00'de Onvo Antalyaspor'a konuk olacak. Eksiklerle sahaya çıkacak bordo-mavililerin hedef 7. sıradaki yerini korumak

calendar 29 Mayıs 2025 10:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, sezonu Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında cuma günü Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.

Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavili takım, perşembe günü kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.


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