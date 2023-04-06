Trabzonspor, Sergen Yalçın için harekete geçiyor

Abdullah Avcı'nın görevi bırakması ve Orhan Ak'ın istifası sonrası Trabzonspor, yeni teknik direktör için harekete geçiyor. Başkan Ertuğrul Doğan, listenin en üst sırasında yer alan Sergen Yalçın ile görüşme yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Sergen Yalçın için harekete geçiyor
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06 Nisan 2023 16:49
Trabzonspor, yeni teknik direktör konusunda ilk adımını atıyor.

Abdullah Avcı'nın görevi bırakması sonrası, sezon sonuna kadar Orhan Ak'ı göreve getiren bordo-mavililerde Ak da Türkiye Kupası'ndaki MKE Ankaragücü maçının ardından görevini bırakmıştı.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME

Ankaragücü karşılaşmasının ardından toplanan yönetimde ortak fikir olarak Sergen Yalçın ismi çıktı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Yalçın ile bu akşam (perşembe) bir görüşme yapacak.

DİĞER ADAYLAR

Trabzonspor'da, Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo ve Kayserispor'u yöneten Çağdaş Atan'ın isimleri görevleri sürdüğü için geri planda tutuluyor.

22 günde 4 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz ekibinde yeni teknik direktör konusunun kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

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