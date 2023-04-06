Trabzonspor, yeni teknik direktör konusunda ilk adımını atıyor.



Abdullah Avcı'nın görevi bırakması sonrası, sezon sonuna kadar Orhan Ak'ı göreve getiren bordo-mavililerde Ak da Türkiye Kupası'ndaki MKE Ankaragücü maçının ardından görevini bırakmıştı.



SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME



Ankaragücü karşılaşmasının ardından toplanan yönetimde ortak fikir olarak Sergen Yalçın ismi çıktı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Yalçın ile bu akşam (perşembe) bir görüşme yapacak.



DİĞER ADAYLAR



Trabzonspor'da, Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo ve Kayserispor'u yöneten Çağdaş Atan'ın isimleri görevleri sürdüğü için geri planda tutuluyor.



22 günde 4 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz ekibinde yeni teknik direktör konusunun kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ