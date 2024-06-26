Trabzonspor, Nunez için teklif yükseltti

Trabzonspor, Norwich'de forma giyen Marcelino Nunez için teklif yükseltti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Nunez için teklif yükseltti
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26 Haziran 2024 12:43
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı John Lundstram ve Borna Barisic, resmi sözleşmeye imza atmak için önceki gün Trabzon'a gelmişti. Bordo-Mavili takımın anlaşmaya vardığı 2 oyuncu önce İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Bordo-Mavili ekip, Marcelino Nunez için de teklif yükseltti.

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich'in formasını giyen Şilili orta saha için ilk etapta 3.5 milyon euro teklif edilmişti.

Fakat Ada ekibi, bu rakamı yetersiz bulmuştu. Gelen haberlere göre Trabzonspor, teklifini yükseltti. Bordo-mavililer, 24 yaşındaki oyuncu için 4.5 milyon euro'luk bir öneri sundu. Şimdi ise İngiliz ekibinin vereceği yanıt bekleniyor.



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