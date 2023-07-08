Trabzonspor, mağlubiyetle başladı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup oldu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, mağlubiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2023 14:21
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili takım, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Hajduk Split'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ivan Dolcek ve 33. dakikada Hüseyin Türkmen (kendi kalesine) attı.

Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez, ilk golde yaşanan pozisyonda sakatlanmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında ise 15 Temmuz Cumartesi günü Macaristan temsilcisi MOL Fehervar ile karşılaşacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery