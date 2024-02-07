Trabzonspor, kupada Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda perşembe günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, kupada Gençlerbirliği'ne konuk olacak
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07 Şubat 2024 13:17
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda peşembe günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Trabzonspor, kupanın 4. turunda Çorum FK, 5. turunda ise Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle galip gelemeyen bordo-mavililer, kupada Gençlerbirliği'ni eleyerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

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