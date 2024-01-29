Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor öne geçmesine rağmen 3-2'lik mağlubiyetle tamamladı.
Trabzonspor, 19. dakikada Enis Destan ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kasımpaşa ise ikinci yarıda geri döndü. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Aytaç Kara, 58. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 75. dakikada Nuno Da Costa attı. Trabzonspor'da 90+2'de Poyraz Efe Yıldırım maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.
Papara Park'taki Trabzonsporlu taraftarlar, skor olarak geri düştükten sonra kendi oyuncularına tepki gösterdi.
Trabzonspor, bu yenilgiyle birlikte ligde arka arkaya 3. kez mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 37 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.
Trabzonspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bardhi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Enis Destan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ali Emre Yanar'ın solundan filelere gönderdi: 1-0
23. dakikada Fall'ın sağdan ortasında ceza alanı sol çaprazında Ben Ouanes'in sert şutunda, top üsten auta gitti.
44. dakikada Fountas'ın soldan ortasında yakın mesafeden Visca'nın sert şutunda, yerden seken meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Hajradinovic'in pasında, ceza alanına giren Aytaç Kara'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 1-1
50. dakikada Mendy'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Ali Emre Yanar yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
55. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Fall'ın yerden içeriye çıkardığı topa Eren Elmalı, elle müdahale etti. Devam eden oyunun ardından Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
58. dakikada Hajradinovic kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
62. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Emre Yanar topu kornere gönderdi.
66. dakikada Berat Özdemir'in kaptığı top ile buluşarak ceza alanına hareketlenen Enis Destan'ın şutunda, kaleci Ali Emre Yanar'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.
75. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında yakın mesafeden Da Costa, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-3
86. dakikada ceza alanı dışından Aytaç Kara'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru yatarak topu çeldi.
90+1. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin şutunda kaleci Ali Emre Yanar'ın çeldiği top Poyraz Efe Yıldırım'ın önüne düştü. Bu oyuncu da altıpas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3
Kasımpaşa karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Fernandez (Dk. 73 Umut Güneş), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Fountas (Dk. 82 Poyraz Efe Yıldırım), Visca, Enis Destan
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+3 Sadiku), Oğulcan Çağlayan, Da Costa (Dk. 87 Ngoy)
Goller: Dk. 19 Enis Destan, Dk. 90+1 Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Dk. 47 Aytaç Kara, Dk. 58 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 75 Da Costa (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 61 Taylan Utku Aydın, Dk. 90+4 Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Dk. 64 Baniya (Trabzonspor)
Trabzonspor, 19. dakikada Enis Destan ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kasımpaşa ise ikinci yarıda geri döndü. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Aytaç Kara, 58. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 75. dakikada Nuno Da Costa attı. Trabzonspor'da 90+2'de Poyraz Efe Yıldırım maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.
Papara Park'taki Trabzonsporlu taraftarlar, skor olarak geri düştükten sonra kendi oyuncularına tepki gösterdi.
Trabzonspor, bu yenilgiyle birlikte ligde arka arkaya 3. kez mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 37 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.
Trabzonspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bardhi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Enis Destan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ali Emre Yanar'ın solundan filelere gönderdi: 1-0
23. dakikada Fall'ın sağdan ortasında ceza alanı sol çaprazında Ben Ouanes'in sert şutunda, top üsten auta gitti.
44. dakikada Fountas'ın soldan ortasında yakın mesafeden Visca'nın sert şutunda, yerden seken meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Hajradinovic'in pasında, ceza alanına giren Aytaç Kara'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 1-1
50. dakikada Mendy'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Ali Emre Yanar yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
55. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Fall'ın yerden içeriye çıkardığı topa Eren Elmalı, elle müdahale etti. Devam eden oyunun ardından Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
58. dakikada Hajradinovic kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
62. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Emre Yanar topu kornere gönderdi.
66. dakikada Berat Özdemir'in kaptığı top ile buluşarak ceza alanına hareketlenen Enis Destan'ın şutunda, kaleci Ali Emre Yanar'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.
75. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında yakın mesafeden Da Costa, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-3
86. dakikada ceza alanı dışından Aytaç Kara'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru yatarak topu çeldi.
90+1. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin şutunda kaleci Ali Emre Yanar'ın çeldiği top Poyraz Efe Yıldırım'ın önüne düştü. Bu oyuncu da altıpas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3
Kasımpaşa karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Fernandez (Dk. 73 Umut Güneş), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Fountas (Dk. 82 Poyraz Efe Yıldırım), Visca, Enis Destan
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+3 Sadiku), Oğulcan Çağlayan, Da Costa (Dk. 87 Ngoy)
Goller: Dk. 19 Enis Destan, Dk. 90+1 Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Dk. 47 Aytaç Kara, Dk. 58 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 75 Da Costa (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 61 Taylan Utku Aydın, Dk. 90+4 Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Dk. 64 Baniya (Trabzonspor)