Trabzonspor Karagümrük maçı ile telafi peşinde!

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Bu skorla birlikte taraftarı hayal kırıklığına uğratan Bordo-mavili ekip, 35.haftada sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.
Bu maçı kazanarak taraftarını mutlu etmek isteyen Fırtına, aynı zamanda Fenerbahçe mağlubiyetini telafi etmenin peşinde.
Ligdeki deplasman galibiyet hasretini 10 maça çıkartan bordo-mavililer, Karagümrük karşısında kazanıp bir nebze de olsa moral bulmak istiyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki 4 maçta tek galibiyetini iç sahada Ankaragücü karşısında elde eden Fırtına'da Dorukhan ve Denswil'in sakatlığı bulunurken Eren ise cezalı durumunda.
Öte yandan hafta içinde Bjelica'nın teknik ekibine, en son Watford'da görev yapan kondisyoner Leonard Sovina dahil edildi.
Bu skorla birlikte taraftarı hayal kırıklığına uğratan Bordo-mavili ekip, 35.haftada sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.
Bu maçı kazanarak taraftarını mutlu etmek isteyen Fırtına, aynı zamanda Fenerbahçe mağlubiyetini telafi etmenin peşinde.
Ligdeki deplasman galibiyet hasretini 10 maça çıkartan bordo-mavililer, Karagümrük karşısında kazanıp bir nebze de olsa moral bulmak istiyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki 4 maçta tek galibiyetini iç sahada Ankaragücü karşısında elde eden Fırtına'da Dorukhan ve Denswil'in sakatlığı bulunurken Eren ise cezalı durumunda.
Öte yandan hafta içinde Bjelica'nın teknik ekibine, en son Watford'da görev yapan kondisyoner Leonard Sovina dahil edildi.