Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor

Spor Toto Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa kupalarında toplam 14 resmi karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, kalesini gole kapatamıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2022 13:27
Bu sezon Spor Toto Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa kupalarında toplam 14 resmi karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, kalesini gole kapatamamasıyla dikkati çekti. Bordo-mavililer, kalesinde 20 gol görerek maçlarını 1,43 gol ortalamasıyla oynadı. Karadeniz ekibi, ligde 8 hafta sonunda 11, Avrupa kupalarında 5 maçta kalesinde 9 gol görürken, Süper Kupa maçında gol yemedi.

AVCI İLK KEZ 1 GOL ÜSTÜNE ÇIKTI

Trabzonspor, bu sezon ligde ilk 8 haftalık bölümde kalesinde 11 gol görerek, teknik direktör Avcı ile ilk kez 1 gol ortalamasının üzerine çıktı. Karadeniz ekibi sadece ilk haftadaki 2-0 kazandığı İstanbulspor maçı ile Hatay'ı 1-0 yendiği maçlarda kalesini gole kapatabildi. Trabzonspor'un ligde yediği gol ortalaması 1,38'e yükseldi. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde maç başına ilk sezonunda 0,69, ikinci sezonunda ise 0,95 gol yeme ortalaması başarısı göstermişti.

GEÇEN SEZON FARKLIYDI

Trabzonspor, Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlarken, savunmadaki başarılı performansıyla da dikkati çekmişti. Bordo mavili takım, ligdeki 38 maçta kalesinde 36 gol görerek Başakşehir ile en az gol yiyen ekip olmuştu.

8 MİLYON EURO GELİR

Trabzonspor, UEFA'dan bu sezon şu ana kadar en çok gelir elde eden takım oldu. Şampiyonlar Ligi'ne play off turunda veda ettiği için UEFA'nın 5 milyon euroluk dayanışma ödülünü almaya hak kazanan bordo mavililer Avrupa Ligi'nden de toplam 8 milyon euro elde etti. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ