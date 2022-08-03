AVCI'NIN GRILLITSCH KARARI

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

'YANINDA BAŞKA BİRİ OLMASIN' İSTEĞİ

GEÇEN SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda kuranın en dişli takımı Kopenhag ile eşleşti. Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, 16 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak maç öncesinde kadroya son şeklini vermek istiyor. Bordo-mavililer, Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch için yeniden devrede.Abdullah Avcı, Florian Grillitsch için son bir hamle daha yapılmasını istedi. Ancak; futbolcunun transferinde bordo-mavililerin şartlarına uyması önemli bir etken olacak. Abdullah Avcı, orta saha, ön libero ve kanatlarda da oynatabileceği Grillitsch'in takıma büyük katkı vereceği fikrini taşıyor.Karadeniz ekibi, geçtiğimiz günlerde menajerliğini yapan babasının yerine eski menajeri Thomas Böhme ile yeniden anlaşan 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu için görüşme yapacak. Trabzonspor yönetimi adına Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Grillitsch'in menajerliğini yeniden üstlenen Böhme'den randevu istedi.Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Ertuğrul Doğan Böhme'yi İstanbul'a davet ederken görüşmede başka bir menajer ya da aileden bir kişinin yer almamasını istedi. Hali hazırda Grillitsch ile beraber Londra'da olan Böhme, hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek ve Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.Bundesliga ekibi Hoffenheim'da oynayan futbolcu, geçen sezon 18 karşılaşmada 1495 dakika süre aldı ve skora katkı sağlayamadı. Bordo-mavililerin transfer gözdesi, 2020-21'de ise 34 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.