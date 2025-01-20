Trabzonspor, ilk kez üst üste 2 maç kazandı

Ligde geçen hafta Antalyaspor'u 5-0 yenen bordo-mavililer, Sivasspor'u da mağlup ederek 238 gün sonra art arda ligde 2 maçtan galip ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, ilk kez üst üste 2 maç kazandı
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20 Ocak 2025 23:04
Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, bu sezon ilk kez ligde art arda 2 maçından galibiyetle ayrıldı.

Geçen hafta sahasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında da 4-0 gibi farklı sonuçla ayrılarak 2 maçtan 6 puan çıkardı.

Geçen sezon ligin son 3 haftasını galibiyetle kapatan Karadeniz ekibi, 26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 238 gün sonra art arda 2 maçını kazandı.

Ligde puanını 25'e yükselten Trabzonspor, 9. sıraya çıkarak üst basamaklara bir adım daha yaklaştı.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

Banza, 13. gole ulaştı

Sivasspor maçında fileleri bir kez havalandıran ve 13 gole ulaşan Simon Banza, 13 golü bulunan RAMS Başakşehirli Piatek ile beraber zirveye yerleşti.

Bordo-mavili futbolcu, karşılaşmanın 48. dakikasında ise penaltı pozisyonunu değerlendiremedi.

Bu penaltı öncesinde taraftarlar Uğurcan Çakır'ın atışı kullanmasını istedi. Ancak Sivassporlu oyuncular buna tepki gösterirken, teknik direktör Şenol Güneş de atışı Banza'nın yapması uyarısında bulundu.

Trabzonspor'da Edin Visca ise bordo-mavili forma altında 100. resmi maçına çıktı.

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