10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-345'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-145'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-045'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Trabzonspor ile Kocaelispor 41. randevuda

Trabzonspor ile Kocaelispor, Trendyol Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Trabzon'da yapacakları maçla birlikte ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.

calendar 10 Ağustos 2025 12:32 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 17:42
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor ile Kocaelispor, 11 Ağustos'ta Trabzon'da yapacakları maçla birlikte ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek yapılan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 20-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 60 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.


 - Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, sahasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmalarda da üstün olan taraf oldu.

Bordo-mavililer, kendi evinde 20 karşılaşmanın 13'ünü kazandı. 4 karşılaşmadan konuk takım galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

- 16 yıl sonra karşılaşacaklar

Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ile 16 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım en son ligde 2008-2009 sezonunda İzmit'te karşılaşmıştı. 9 Mayıs 2009'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım, 3-1 kazanmıştı.


TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
