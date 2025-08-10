Trabzonspor ile Kocaelispor 41. randevuda

Trabzonspor ile Kocaelispor, 11 Ağustos'ta Trabzon'da yapacakları maçla birlikte ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne dek yapılan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 20-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, 60 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.
- Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, sahasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmalarda da üstün olan taraf oldu.
Bordo-mavililer, kendi evinde 20 karşılaşmanın 13'ünü kazandı. 4 karşılaşmadan konuk takım galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
- 16 yıl sonra karşılaşacaklar
Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ile 16 yıl sonra karşı karşıya gelecek.
İki takım en son ligde 2008-2009 sezonunda İzmit'te karşılaşmıştı. 9 Mayıs 2009'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım, 3-1 kazanmıştı.
