Trabzonspor'da stopere düşünülen Kaan Ayhan için de çabalar sürüyor.



İlk temasta 8 milyon euro talep eden İtalyan kulübünün fazla indirime gitmediği ve oyuncunun da 2. yarı planlamasında önemli yere sahip olduğu ifade edildi.



Kaan'ın babası, "Kaan'a Beşiktaş'ın da ilgisi vardı, gerçekleşmedi. Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Sassuolo'nun kararı önemli. Türkiye, bizim vatanımız. Şartlar oluşursa neden olmasın?" dedi.



