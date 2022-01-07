Trabzonspor için Kaan Ayhan'da fark büyük

Trabzonspor'da stopere düşünülen Kaan Ayhan için de çabalar sürüyor. Ancak Sassuolo ile aradaki fark ciddi...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor için Kaan Ayhan'da fark büyük
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 10:26
Trabzonspor'da stopere düşünülen Kaan Ayhan için de çabalar sürüyor. 

İlk temasta 8 milyon euro talep eden İtalyan kulübünün fazla indirime gitmediği ve oyuncunun da 2. yarı planlamasında önemli yere sahip olduğu ifade edildi.

Kaan'ın babası, "Kaan'a Beşiktaş'ın da ilgisi vardı, gerçekleşmedi. Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Sassuolo'nun kararı önemli. Türkiye, bizim vatanımız. Şartlar oluşursa neden olmasın?" dedi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.