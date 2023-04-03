Trabzonspor, Hugo'ya teşekkür plaketi verdi

Trabzonspor, Brezilya'nın Bahia Kulübüne transfer olan savunma oyuncusu Vitor Hugo'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Hugo'ya teşekkür plaketi verdi
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03 Nisan 2023 15:54
Trabzonspor, Brezilya'nın Bahia Kulübüne transfer olan savunma oyuncusu Vitor Hugo'ya teşekkür plaketi verdi.

Bordo-mavili kulüp, 2020-2021 sezonunda takıma katılan Vitor Hugo ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından futbolcuya teşekkür plaketi verdi.

Brezilyalı futbolcuya plaketi, asbaşkan Zeyyat Kafkas takdim etti.

Kafkas, plaket takdiminin ardından Vitor Hugo'ya takıma verdiği emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Trabzonspor Kulübü, oyuncuya ayrıca sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoyla veda etti.

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