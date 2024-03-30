Trabzonspor, Giorgos Masouras'tan vazgeçmior

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Giorgos Masouras için yeniden harekete geçti.

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Trabzonspor, Giorgos Masouras'tan vazgeçmior
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30 Mart 2024 13:17
Daha önce 3 farklı transfer döneminde Trabzonspor'un gündemine gelen Giorgos Masouras, yine bordo mavililerin radarına girdi.

Yunan hücumcu bu kez hiç olmadığı kadar Bordo-Mavili formaya yakın. Çünkü sezon sonu kontratı bitiyor ve boşa çıkıyor. Olympiakos ile mukavele yenilemeyen Masouras için nabız yoklamaları başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da transferine sıcak baktığı 30 yaşındaki yıldız, istikrarlı performansıyla fark yaratıyor.

Olympiakos'ta son 5 yıla bakıldığında sezon başında 45 maç ortalamanın üzerine çıkan Mosuaros, bu yıl 9 gol, 7 asistlik skor katkısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu sağ ve sol kenarın yanı sıra forvet arkasında da görev yapıyor.

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