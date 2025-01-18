Trabzonspor, Frederik Alves'te geri sayımda!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un iki futbolcuyla anlaştığı ifade edildi.
Danimarka basınından Bold, "Trabzonspor ve Brondby, stoper Frederik Alves için 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı" manşetini attı. Bold, haberin detaylarında, "3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Alves, Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro garanti ücret alacak" diye yazdı. 25 yaşında 1.95 boyunda olan sağ ayaklı Danimarkalı stoper Frederik Alves, 2022 yılından bu yana Brondby'de forma giyiyor.
Ukrayna medyası ise, Shakhtar Donetsk'te oynayan sağ kanat Oleksandr Zubkov'un Trabzonspor ile anlaşma sağladığını sayfalarına taşıdı. Yapılan haberlerde, "Shakhtar ve Trabzonspor, Zubkov için el sıkıştı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu birkaç gün içinde Trabzon'a giderek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak" bilgisi yer aldı. Zubkov için Trabzonspor'un 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Danimarka basınından Bold, "Trabzonspor ve Brondby, stoper Frederik Alves için 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı" manşetini attı. Bold, haberin detaylarında, "3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Alves, Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro garanti ücret alacak" diye yazdı. 25 yaşında 1.95 boyunda olan sağ ayaklı Danimarkalı stoper Frederik Alves, 2022 yılından bu yana Brondby'de forma giyiyor.
Ukrayna medyası ise, Shakhtar Donetsk'te oynayan sağ kanat Oleksandr Zubkov'un Trabzonspor ile anlaşma sağladığını sayfalarına taşıdı. Yapılan haberlerde, "Shakhtar ve Trabzonspor, Zubkov için el sıkıştı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu birkaç gün içinde Trabzon'a giderek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak" bilgisi yer aldı. Zubkov için Trabzonspor'un 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.