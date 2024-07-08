Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızını bitiriyor!

Trabzonspor ve Hoffenheim'ın Attila Szalai transferi için anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızını bitiriyor!
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08 Temmuz 2024 17:34
Son güncelleme 08 Temmuz 2024 17:35
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor ve Hoffenheim, Attila Szalai transferi için anlaşmaya çok yakın.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

İki kulübün anlaşmaya yaklaşmasının ardından Attila Szalai ve Temsilcisi, Trabzonspor ile sözleşme görüşmelerine başladı.

KISA SÜRE İÇİNDE BİTİRECEK

Bordo mavili yöneticiler, bu transferi en kısa sürede tamamlayıp oyuncuyu Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den 12.30 milyon euroya Hoffenheim'a transfer olan 26 yaşındaki Macar stoper, geçtiğimiz sezonu Freiburg'ta kiralık olarak geçirdi.

Alman ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Szalai, Hoffenheim'da 5, kiralık olarak forma giydiği Freiburg'da ise 3 maçta forma giyebildi. 

 
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