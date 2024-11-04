Trabzonspor - Fenerbahçe maçında 68 dakika oyun durdu

Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyetiyle sona eren Trabzonspor - Fenerbahçe maçında topun oyunda kalma süresi dikkat çekti.
VAR müdahaleleri ve tartışmalı pozisyonlarla geçen mücadele iki devredeki uzatmalar dahil 108 dakika oynandı.
Uzun süren maça rağmen topun sadece 40 dakika 1 saniye oyunda kaldığı ortaya çıktı.
TEK VAR İNCELEMESİ 7 BUÇUK DAKİKA
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan hakem yorumcusu Bahattin Duran, Trabzonspor'un kazandığı ilk penaltıda oyunun çok uzun süre durduğunu belirtti ve "Burada VAR müdahalesi ile birlikte 7 dakika 26 saniye boyunca oyun durdu." ifadelerini kullandı.
VAR müdahaleleri ve tartışmalı pozisyonlarla geçen mücadele iki devredeki uzatmalar dahil 108 dakika oynandı.
Uzun süren maça rağmen topun sadece 40 dakika 1 saniye oyunda kaldığı ortaya çıktı.
TEK VAR İNCELEMESİ 7 BUÇUK DAKİKA
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan hakem yorumcusu Bahattin Duran, Trabzonspor'un kazandığı ilk penaltıda oyunun çok uzun süre durduğunu belirtti ve "Burada VAR müdahalesi ile birlikte 7 dakika 26 saniye boyunca oyun durdu." ifadelerini kullandı.