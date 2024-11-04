Trabzonspor - Fenerbahçe maçında 68 dakika oyun durdu

Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyetiyle sona eren Trabzonspor - Fenerbahçe maçında topun oyunda kalma süresi dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında 68 dakika oyun durdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2024 00:30
Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyetiyle sona eren Trabzonspor - Fenerbahçe maçında topun oyunda kalma süresi dikkat çekti.

VAR müdahaleleri ve tartışmalı pozisyonlarla geçen mücadele iki devredeki uzatmalar dahil 108 dakika oynandı.

Uzun süren maça rağmen topun sadece 40 dakika 1 saniye oyunda kaldığı ortaya çıktı.

TEK VAR İNCELEMESİ 7 BUÇUK DAKİKA

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan hakem yorumcusu Bahattin Duran, Trabzonspor'un kazandığı ilk penaltıda oyunun çok uzun süre durduğunu belirtti ve "Burada VAR müdahalesi ile birlikte 7 dakika 26 saniye boyunca oyun durdu." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery