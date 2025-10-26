27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada coşuyor

Süper Lig'in 10. hafta sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-0 yenerek art arda 4 maç kazanan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahasındaki 11 karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, Fatih Tekke ile bu sezon evindeki 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan topladı ve 2,33 puan ortalaması yakaladı.

calendar 26 Ekim 2025 11:12
Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada coşuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek art arda 131 hafta sonra 4 maç kazananTrabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde iç sahada özellikle bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyuyor.

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 23 puanla 2. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan toplamayı başararak ligde bu alanda en iyi takımların başında geldi.

Trabzonspor, iç sahada 2,33 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com. Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 2-0 yenerken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sahasında 10 gol atan bordo-mavililer, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Tekke yönetimindeki iç saha maçları

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 11 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak rakiplerine sadece 1 kez 3 puan verdi.

Son 11 maçta iç sahadaki tek yenilgi Galatasaray'a

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile sahasından ayrılmıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 169 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

İç saha galibiyetleriyle kupada finale yükseldi

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup olarak kupayı elde edememişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.