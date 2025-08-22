Bu nedenle teknik heyet ve yönetim, transferin gerçekleşmemesi yönünde karar aldı. Böylece Trabzonspor, orta saha takviyesi için farklı alternatiflere yönelecek.



Bu gelişmelerden sonra Yunan basını SDNA'dan gelen habere göre, Panathinaikos'un, Portekizli oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardığı ve 28 yaşındaki oyuncunun, bu akşam Atina'da olacağı belirtildi.



28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçirmişti.

PİYASA DEĞERİ



Paris Saint-Germain ile 2027 yılına kadar sözleşmesi kalan 28 yaşındaki oyuncunun 3 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonda toplam 21 maça çıkan Sanches, Benfica ile 1 gol sevinci yaşadı.



