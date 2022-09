Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a zam!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile 2027'ye kadar sözleşme yenilediğini KAP'a bildirdi.



Eski sözleşmesinde 9 milyon TL kazanan Uğurcan, yeni sözleşmeyle birlikte 20 milyon TL alacak.



İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:



"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.



Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için, 20.000.000.-TL ödenecektir."



SERKAN ASAN VE TAHA TEPE



Trabzonspor, genç oyuncuları Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe ile de sözleşme yeniledi.



Serkan ile 2026'ya kadar 4.5 milyon TL maaş ile; Taha Tepe ile 2027'ye kadar 3.5 milyon TL maaş ile anlaşma sağlandı.



İşte KAP'a yapılan açıklama:



"-Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiştir. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 4.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



-Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki mevcut sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.



Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."









