Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a zam!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı ve maaşına zam yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a zam!
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16 Eylül 2022 13:26
Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile 2027'ye kadar sözleşme yenilediğini KAP'a bildirdi.

Eski sözleşmesinde 9 milyon TL kazanan Uğurcan, yeni sözleşmeyle birlikte 20 milyon TL alacak.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için, 20.000.000.-TL ödenecektir."

SERKAN ASAN VE TAHA TEPE

Trabzonspor, genç oyuncuları Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe ile de sözleşme yeniledi. 

Serkan ile 2026'ya kadar 4.5 milyon TL maaş ile; Taha Tepe ile 2027'ye kadar 3.5 milyon TL maaş ile anlaşma sağlandı.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"-Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiştir. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 4.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

-Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki mevcut sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

 

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