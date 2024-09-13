Trabzonspor'dan tam kadro idman

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, basına açık gerçekleştirildi. Serdar Saatçı

ile Simon Banza da bordo-mavili forma ile idmana çıktı. Sakatlığı bulunan Enis dışında Şenol Güneş ile ilk kez tam kadro olan Trabzonspor, idman öncesinde takım halinde poz verdi. Oyuncuların sıkı bir şekilde derbiye hazırlandığı gözlenirken; Şenol Güneş futbolcularla özel olarak ilgilendi. Tecrübeli teknik adam, zaman zaman oyunculara uyarılarda bulundu. Bordomavili futbolcuların, Beşiktaş derbisi öncesinde morallerinin yüksek olduğu bildirildi

Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açan Trabzonspor , Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.