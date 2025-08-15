15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-358'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-122'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-466'

Trabzonspor'dan orta sahaya 7 milyon euro'luk hamle!

Trabzonspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai için Bastia'ya 7 milyon euro'luk teklifte bulundu.

calendar 15 Ağustos 2025 17:47
Haber: Sporx.com dış haberler
Trabzonspor'dan orta sahaya 7 milyon euro'luk hamle!
Trabzonspor, orta saha transferi için harekete geçti.

TRABZONSPOR'DAN HAMLE

Bordo-mavililer, orta saha transferi için Bastia forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Christ Inao Oulai'yi gündemine aldı ve genç futbolcunun transferi için harekete geçti.

TEKLİF 7 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan habere göre, Trabzonspor, genç futbolcunun transferi için Bastia'ya 7 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Bastia, Oulai için Trabzonspor'dan gelen bu teklie henüz cevap vermedi.

BASTIA İLE SÖZLEŞMESİ

19 yaşındaki genç futbolcunun kulübü Bastia ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Bastia'da geçen sezon 24 maçta süre bulan Christ Inao Oulai, 1 kez gol sevinci yaşadı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
