Trabzonspor'dan Karagümrük karşısında bir ilk!

Karagümrük'ü 5-1 mağlup eden Trabzonspor, ilk kez rakibini bu skorla mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Karagümrük karşısında bir ilk!
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10 Mart 2024 12:46
Karagümrük'ü 5-1 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bu rekabetteki en farklı galibiyetini elde etmiş oldu.

Süper Lig'de bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Fatih Karagümrük birbirlerine karşı 1'er kez 4-1'lik skor elde etmişti.

Bordo mavili takım ayrıca bu sezon ilk kez evinde 5 golle galip geldi. 

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