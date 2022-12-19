Trabzonspor'dan flaş hamle: Adama Traore!

Trabzonspor bir dönem Barcelona'da oynayan İspanyol oyuncu Adama Traore'nin peşine düştü.



TRANSFER ÇALIMI



Trabzonspor yönetimi Galatasaray'ın da istediği 26 yaşındaki İspanyol oyuncu Adama Traore'nin peşine düştü. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Traore'nin menajerinden randevu aldığı iddia edildi. Bordo- Mavililer Adama Traore'nin menajeri Jorge Mendes ile görüşerek transfer şartlarını soracak.



ADAMA TRAORE KİMDİR?



Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore, LaLiga ekibi Barcelona'nın altyapısından çıktı. Xavi'nin isteği sonrası eski takımına kiralık olarak gitmişti. Geri döndüğü Premier Lig ekibinde ise kaldığı yerden devam ediyor. (Karadeniz Gazetesi)





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