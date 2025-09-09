Trabzonspor'dan Fatih Tekke'ye doğum günü mesajı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke'nin doğum gününü kutladı.
"NİCE ZAFERLERE"
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Bugün teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin doğum günü. İyi ki doğdun Fatih Tekke. Birlikte nice zaferlere, nice mutlu yıllara." ifadelerine yer verildi.
