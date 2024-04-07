Trabzonspor'dan Dragus için yeni hamle!

Trabzonspor, Gaziantep FK'de kiralık oynayan ve bonservisi Standard Liege'de olan Denis Dragus için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Dragus için yeni hamle!
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07 Nisan 2024 11:58
Trabzonspor, üst düzey bir forvetin yanı sıra hücum hattına alternatif oyuncu da bakıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isim; Denis Dragus olmuştu.

Bu sezon kiralık olarak Gaziantep FK formasını terleten Rumen yıldız, çıktığı 26 maçta 11 kez ağları havalandırdı.

1.85 boyundaki ve 24 yaşındaki santrfor, sezonun bitmesiyle Standard Liege'e geri dönecek. Belçika basını, Trabzonspor'un ilk girişimi yaptığını ancak teklifinin yetersiz bulunduğunu yazarken; bordo-mavililer yeni bir hamleye hazırlanıyor.

ABDULLAH AVCI ONAY VERDİ

Standard ile 1 yıl kontatı kalan Draguş için teknik direktör Abdullah Avcı'nın yanı sıra scout ekibi de olumlu rapor vermiş durumda. Karadeniz ekibi, rakamların çok yükselmemesi halinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

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