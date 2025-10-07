Trabzonspor'dan Andre Onana hamlesi!

Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı bonservisiyle transfer etmek istiyor.

07 Ekim 2025 12:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Manchester United'dan yaz transfer döneminde Trabzonspor'a kiralanan Andre Onana, bordo-mavili formayla kısa sürede etki yarattı.

The Sun'da yer alan haberlere göre, Karadeniz ekibi Kamerunlu kaleciyi kalıcı transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Onana, Trabzonspor'daki ilk 4 maçında 2 kez kalesini gole kapatarak teknik direktör Fatih Tekke'nin güvenini kazandı. Yalnızca performansı değil, aynı zamanda liderlik özellikleri ve yeni ortamına hızlı uyum sağlaması da dikkat çekti.

Yönetim, sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmamasına rağmen sezon sonunda Manchester United ile masaya oturmak istiyor.

Trabzonspor, Onana'ya şu anda United'daki 140 bin euro haftalık maaşından daha yüksek bir ücret ödüyor. Bu nedenle oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmak problem olmayacak.

Kırmızı Şeytanlar, Inter'den 2023'te 55 milyon euroya kadrosuna kattığı Onana için zarar etmek istemeyebilir.



