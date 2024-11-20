Trabzonspor'da yeni transfer ayrılıyor!

Trabzonspor, sezon başında kadroya katılan Borna Barisic ile devre arasında yollarını ayırmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yeni transfer ayrılıyor!
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20 Kasım 2024 09:54
Sezon başında bedelsiz bir şekilde Glasgow Rangers'tan kadroya katılan Borna Barisic, Trabzonspor'daki performansıyla sınıfta kaldı.

Şenol Güneş'in ilk 11'de düşünmediği tecrübeli futbolcunun ara transferde takımdan ayrılması bekleniyor. Yönetimin, oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Barisic'in yanı sıra kadro dışı kalan isimlerden Enis Bardhi, Mislav Orsic ve Stefano Denswil'le de yolların ayrılması bekleniyor.

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