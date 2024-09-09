Trabzonspor'da yeni transfer ayrılabilir!

Trabzonspor'da yeni transfer John Lundstram'a gelen teklifler değerlendirilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da yeni transfer ayrılabilir!
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09 Eylül 2024 14:21
Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bordo Mavili kulüp transferin son haftasında hamleler yapmak için yabancı oyuncularıyla yollarını ayrıması gerekiyor.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Bardhi'ye talip olurken Bordo Mavili kulüp yeni transferlerden Lundstram için de gelecek tekliflere açık.

Hem oyuncu performansı hem de yabancı kuralı nedeniyle kulüp bu oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor.



 
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