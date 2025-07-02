Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, günün ilk antrenmanını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdi.

calendar 02 Temmuz 2025 14:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümü kondisyon salonunda gerçekleşti.

Trabzonsporlu futbolcular, daha sonra rondo ve pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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