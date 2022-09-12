Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kararı

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır son 3 maçta kaleyi Muhammet Taha Tepe'ye bıraktı. Çakır, Adana Demirspor maçıyla birlikte 11'e dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kararı
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12 Eylül 2022 11:57
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Adana Demirspor maçında 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde kale mevkisiyle ilgili kararını verdi.

UĞURCAN ÇAKIR GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'da son 3 resmi karşılaşmada kaleyi Muhammet Taha Tepe'ye teslim eden Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçıyla birlikte geri dönüyor.

BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Tecrübeli file bekçisinin sakatlığını tamamen atlattığı ve kaleyi devralmaya hazır olduğu belirtildi. Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de 3, Süper Kupa'da 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 6 maçta görev yaptı. 



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