UĞURCAN ÇAKIR GERİ DÖNÜYOR

BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Adana Demirspor maçında 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde kale mevkisiyle ilgili kararını verdi.Trabzonspor'da son 3 resmi karşılaşmada kaleyi Muhammet Taha Tepe'ye teslim eden Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçıyla birlikte geri dönüyor.Tecrübeli file bekçisinin sakatlığını tamamen atlattığı ve kaleyi devralmaya hazır olduğu belirtildi. Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de 3, Süper Kupa'da 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 6 maçta görev yaptı.