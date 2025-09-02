Trabzonspor'da taraftarlar tepkili: Uğurcan Çakır!

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan Galatasaray'a transferi bordo-mavili camiada büyük krize yol açtı. Taraftarlar, yapılan açıklamanın ardından karara sert tepki gösterdi.
TESİSLERE AKIN ETTİLER
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ortaya çıkmasıyla birlikte Trabzonsporlu taraftarlar kulüp tesislerine gitti. Futbolseverler, "Kaptan satılamaz" ve "Uğurcan kırmızı çizgimizdir" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.
"KAPTAN SATILAMAZ"
Taraftar grupları sosyal medya üzerinden de protestolarını sürdürdü. "Trabzonspor'un kaptanı pazarlık masalarına konu olamaz" mesajlarıyla birlikte çeşitli görseller paylaşan taraftarlar, "Kaptan satılamaz" diyerek Çakır'ın kulüp için taşıdığı öneme dikkat çekti.
Birçok taraftar, Başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya çağırırken, Uğurcan Çakır'a da eleştiriler yöneltildi.
TESİSLERE AKIN ETTİLER
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ortaya çıkmasıyla birlikte Trabzonsporlu taraftarlar kulüp tesislerine gitti. Futbolseverler, "Kaptan satılamaz" ve "Uğurcan kırmızı çizgimizdir" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.
"KAPTAN SATILAMAZ"
Taraftar grupları sosyal medya üzerinden de protestolarını sürdürdü. "Trabzonspor'un kaptanı pazarlık masalarına konu olamaz" mesajlarıyla birlikte çeşitli görseller paylaşan taraftarlar, "Kaptan satılamaz" diyerek Çakır'ın kulüp için taşıdığı öneme dikkat çekti.
Birçok taraftar, Başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya çağırırken, Uğurcan Çakır'a da eleştiriler yöneltildi.