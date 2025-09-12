Trabzonspor'da Taha Şahin ısrarı!

Trabzonspor, transfer döneminin son gününde Rizespor'dan Taha Şahin'in transferi icin bastırıyor.
Sağ beke hamle yapmak isteyen bordo-mavililer, 24 yaşındaki futbolcu konusunda resmi girişimlerini sürdürüyor.
Rizespor, Taha Şahin için 2.5 milyon euro'luk bonservis talep ettiği kaydedildi. Karadeniz ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Taha Şahin, 2023'ten bu yana 76 resmi maça çıktı ve 13 asist yaptı.
