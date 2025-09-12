12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Trabzonspor'da Taha Şahin ısrarı!

Trabzonspor, Rizespor forması giyen Taha Şahin'in transferi için girişimlerine devam ediyor.

calendar 12 Eylül 2025 09:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, transfer döneminin son gününde Rizespor'dan Taha Şahin'in transferi icin bastırıyor.

Sağ beke hamle yapmak isteyen bordo-mavililer, 24 yaşındaki futbolcu konusunda resmi girişimlerini sürdürüyor.

Rizespor, Taha Şahin için 2.5 milyon euro'luk bonservis talep ettiği kaydedildi. Karadeniz ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Taha Şahin, 2023'ten bu yana 76 resmi maça çıktı ve 13 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
