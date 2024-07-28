Trabzonspor'da Stefan Savic sevinci!

Geçen sezon defansta bir türlü aradığı ikiliyi bulamayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Stefan Savic gibi çok tecrübeli bir stoperin takıma kazandırılmasıyla rahatladı.
Yeni sezonda üç kulvarda mücadele verecek olan ve bu yüzden de yönetimden alternatifli ve daha kaliteli bir kadro isteyen tecrübeli çalıştırıcının, talepleri bir bir yerine getiriliyor. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan, ardından yabancı kontenjanı nedeniyle suskun kalan ancak sayının 14'e çıkmasıyla rahatlayan bordo-mavili idareciler önemli bir transfere nokta koydu.
Savic'in gelecek sezon bordo-mavili takımın formasını giyecek olması Abdullah Avcı'yı bir alanda daha rahatlattı. O da saha içi lider oyuncu. Bakasetas'ın gitmesiyle bu görev sadece Visca'ya kalmıştı. Savic'in gelmesiyle tecrübeli çalıştırıcının saha içinde de ikinci bir lideri olmuş oldu.
Manchester City ve Fiorentina gibi iki büyük kulübün formasını giydikten sonra Atletico Madrid'in yolunu tutan Savic, İspanyol ekibinde tam 9 sezon forma giyerek ne kadar önemli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu göstermişti.
Yeni sezonda üç kulvarda mücadele verecek olan ve bu yüzden de yönetimden alternatifli ve daha kaliteli bir kadro isteyen tecrübeli çalıştırıcının, talepleri bir bir yerine getiriliyor. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan, ardından yabancı kontenjanı nedeniyle suskun kalan ancak sayının 14'e çıkmasıyla rahatlayan bordo-mavili idareciler önemli bir transfere nokta koydu.
Savic'in gelecek sezon bordo-mavili takımın formasını giyecek olması Abdullah Avcı'yı bir alanda daha rahatlattı. O da saha içi lider oyuncu. Bakasetas'ın gitmesiyle bu görev sadece Visca'ya kalmıştı. Savic'in gelmesiyle tecrübeli çalıştırıcının saha içinde de ikinci bir lideri olmuş oldu.
Manchester City ve Fiorentina gibi iki büyük kulübün formasını giydikten sonra Atletico Madrid'in yolunu tutan Savic, İspanyol ekibinde tam 9 sezon forma giyerek ne kadar önemli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu göstermişti.