Trabzonspor'da sırada Ceyhun Gülselam var!

Trabzonspor transferde gözünü Alanyaspor'un yıldızlarına dikmiş durumda. Abdullah Avcı ile çıkışa geçen ve sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.



Bu sezon kadrosuna Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik gibi yıldızları katan Fırtına'nın transfer listesine Alanyasporlu Ceyhun Gülselam da eklendi.



Süper Lig ekiplerinden Koita ile anlaşan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli futbolcusu Ceyhun Gülselam'ı da kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'un çok sayıda Alanyasporlu futbolcu ile temasta oluşu dikkat çekiyor.



Kaynak: Yeni Alanya