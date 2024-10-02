Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Konyaspor karşısında elde ederek uzun bir kâbusa son verdi. Bordo-Mavililer, 3-2'lik galibiyetle 126 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı.
Sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan Trabzonspor, ilk 5 maçından yalnızca beraberliklerle ayrılmıştı. Ligin ilk haftasında Sivas ile golsüz berabere kalan takım, ikinci haftayı BAY geçtikten sonra üçüncü haftada Kayseri ile 2-2 berabere kaldı.
Dördüncü haftada Eyüpspor ile 0-0, beşinci haftada Beşiktaş ile 1-1 ve altıncı haftada Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Trabzonspor, Konyaspor'u ağırladığı 7. haftada 3-2'lik bir skorla galip gelerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Bu galibiyet, Bordo-Mavililer'in geçen sezonun son haftasında Ankaragücü'ne karşı elde ettiği 4-2'lik galibiyetten 126 gün sonra geldi.
YENİ HEDEF
Güneş yönetimindeki Trabzonspor, 4 lig maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan toplayarak 1.5 puan ortalamasına ulaştı. Şenol Güneş, takımın gösterdiği performansın yeterli olmadığını ve çok daha iyi olmaları gerektiğini sık sık dile getiriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı döneminde ise Trabzonspor, ilk iki maçında yalnızca 1 puan almıştı. Bu galibiyet, Güneş'in Trabzonspor'un başında Süper Lig'de 341 gün sonra elde ettiği ilk iç saha galibiyeti oldu. Ayrıca, Trabzonspor'un Konyaspor karşısında Eylül 2013'ten bu yana üst üste üç galibiyet elde etmesi de dikkat çekti. Güneş, bu zaferin ardından Hatayspor karşısından da galibiyetle ayrılıp takımıyla çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.
Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yeni hedefi belli oldu!
Trabzonspor, Süper Lig'de teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alarak 126 gün süren galibiyet hasretine son verdi. Güneş, takımının performansını artırmaları gerektiğini vurgularken, Hatayspor karşısında da zafer hedefliyor.
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Konyaspor karşısında elde ederek uzun bir kâbusa son verdi. Bordo-Mavililer, 3-2'lik galibiyetle 126 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı.
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