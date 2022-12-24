Trabzonspor'da penaltı beklentisi

Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmasında bir pozisyonda penaltı bekledi.Bordo-mavili futbolcular, 38. dakikada gelişen atakta ceza sahası içinde topun Osayi Samuel'in eline çarptığı yönünde Halil Umut Meler'e itirazda bulundu.Halil Umut Meler, kısa bir süre VAR hakemi Alper Ulusoy ile konuştuktan sonra oyunu sürdürdü.Trabzonspor ayrıca, aynı dakikada Serdar Aziz'in Abdülkadir Ömür'e müdahalesi sonrası bir kez daha hakeme baktı. Pozisyonda devam kararı çıktı.