Trabzonspor'da ortak aday: Samet Aybaba

Trabzonspor'da başkan adayı Ertuğrul Doğan ve adaylığını açıklama ihtimali bulunan Ahmet Ağaoğlu'nun da görmeyi çok istediği bir isim var! Hem Doğan hem de Ağaoğlu, daha önce takımı çalıştıran Samet Aybaba'yı istiyor.



2002- 2004 yılları arasında Karadeniz ekibini yöneten tecrübeli çalıştırıcı, ilk senesinde Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etmişti.



Gençleri takıma kazandırdı



Kısıtlı kadrolar ile önemli başarılar yakalayan Aybaba, o dönem Hüseyin Çimşir ve Fatih Tekke gibi isimlere formayı vererek, onları Türk futboluna kazandırmıştı. Doğan ve Ağaoğlu, 68 yaşındaki çalıştırıcının bu dönem içerisinde en ideal aday olduğunu düşünüyorlar.



Taraftar Tekke'yi istiyor



Bu arada Trabzonspor'da bir diğer aday da kulübün efsanelerinden biri olan Fatih Tekke...



Şu anda İstanbulspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamı, taraftarlar sosyal medyada yoğun bir şekilde istediklerini dile getiriyor. Hem kulübü hem taraftarı hem de camiayı bilen Tekke'nin, altyapıdan oyuncu çıkartıp, az kaynakla büyük başarılar elde edeceği görüşü hakim.



