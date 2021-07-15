Trabzonspor'da Ömer Toprak harekatı

Vitor Hugo ve Edgar Ie'nin arkasına yedek stoper arayan Trabzonspor için Alman basınından Ömer Toprak iddiası geldi.



Werder Bremen ile küme düşen ve 2. ligde oynamak istemeyen gurbetçi oyuncunun takımdan ayrılmak istediği, Alman ekibinin de senelik 2 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle 31yaşındaki oyuncuyu göndermeyi planladığı kaydedildi.



Haberde Trabzonspor'un bu transfer için devrede olduğu vurgulandı.