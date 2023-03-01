HangiKredi Ümraniyespor'u evinde ağırlayacak Trabzonspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.



Bordo-Mavili takımda sakatlıkları bulunan oyunculardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Köprücük kemiğinden sakatlanan Edin Visca takımla birlikte çalışmalara devam ediyor. Sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalan Serkan Asan da takımla çalışıyor.



Trabzonspor'un şampiyonluğuna büyük katkı yapan tecrübeli oyuncu Marek Hamsik de takımla beraber. Yıldız oyuncu da yoğun bir çaba ile hazır hale gelebilme gayreti içerisinde.



DORUKHAN'IN 1,5 AYI KALDI



Yine geçen sezonun önemli isimlerinden biri olan Dorukhan Toköz ise yaşadığı talihsiz sakatlık nedeni ile uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı, oyuncu için sevindirici haberler gelmeye başladı.



Başarılı oyuncunun nisan ayının 2. haftasından sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Tedavisine İstanbul'da devam edilen oyuncu eski formuna kavuşmak için yoğun bir mesai harcıyor.





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