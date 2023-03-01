Trabzonspor'da müjdeler peş peşe!

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan yıldız isimlerin durumları teknik heyeti sevindiriyor. Visca ve Marek Hamsik'in takımla çalışmaları ve beklenenden iyi halde olmaları yüzleri güldürüyor. Serkan Asan da iyileşti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da müjdeler peş peşe!
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01 Mart 2023 11:10
Edin Visca
Edin Visca
Trabzonspor
HangiKredi Ümraniyespor'u evinde ağırlayacak Trabzonspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

Bordo-Mavili takımda sakatlıkları bulunan oyunculardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Köprücük kemiğinden sakatlanan Edin Visca takımla birlikte çalışmalara devam ediyor. Sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalan Serkan Asan da takımla çalışıyor.

Trabzonspor'un şampiyonluğuna büyük katkı yapan tecrübeli oyuncu Marek Hamsik de takımla beraber. Yıldız oyuncu da yoğun bir çaba ile hazır hale gelebilme gayreti içerisinde.

DORUKHAN'IN 1,5 AYI KALDI

Yine geçen sezonun önemli isimlerinden biri olan Dorukhan Toköz ise yaşadığı talihsiz sakatlık nedeni ile uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı, oyuncu için sevindirici haberler gelmeye başladı.

Başarılı oyuncunun nisan ayının 2. haftasından sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Tedavisine İstanbul'da devam edilen oyuncu eski formuna kavuşmak için yoğun bir mesai harcıyor. 

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